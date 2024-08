Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Kellereinbrecher in Erfurt

Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Erfurter Polizei nach dem hier abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 31.08.2023 in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Thälmannstraße mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Als er von einem Anwohner bei der Tatausführung gestört wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Wer kennt den hier abgebildeten Mann bzw. sein Auto und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) und Nennung der Vorgangsnummer 0228808/2023 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell