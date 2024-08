Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kommissar Zufall hat ermittelt

Erfurt (ots)

Am späten Freitagabend führte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei unbekannten Personen in der Müfflingstraße in Erfurt zu einem Polizeieinsatz. Bei Eintreffen der Ordnungshüter zeigte sich das polizeibekannte Klientel wenig auskunftsfreudig, sodass zunächst nicht geklärt werden konnte, welche Personen in den Schlagabtausch involviert waren. Mehrere Stunden später wurde im Erfurter Stadtgebiet ein Kraftfahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie der Zufall es wollte, saß in dem Auto der bis dahin unbekannte 27-jährige Geschädigte. Dieser räumte die Beteiligung an der Auseinandersetzung ein und wies frische Verletzungen auf.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (KM)

