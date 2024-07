Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in zwei Keller

Erfurt (ots)

Am Johannesplatz in Erfurt hatte es ein Einbrecher in den vergangenen Tagen auf zwei Kellerabteile abgesehen. Der Täter war zunächst auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt. Anschließend ging er in den Keller und machte sich dort an zwei Kellerboxen zu schaffen. Er brach die Türen auf und schnappte sich anschließend mehrere Flaschen Alkohol, ein Werkzeug-Set und einen Ventilator. Mit seiner Beute im Wert von etwa 60 Euro flüchtete er. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch Freitagvormittag und informierte die Polizei. (SE)

