Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieb

Erfurt (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich nach dem abgebildeten Mann. Dieser hatte am 06.06.2023 ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt betreten. Anschließend ging er in Personalräume und stahl das Portemonnaie einer Mitarbeiterin. Neben Ausweisdokumenten befanden sich in der Geldbörse auch 590 Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdient Erfurt Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0146146/2023 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell