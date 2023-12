Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gleich zwei Autos wurden am vergangenen Wochenende mutwillig beschädigt. Zum einen hatte es einen VW in der Franz-Mehring-Straße in Sömmerda erwischt. Mit einem spitzen Gegenstand hatte ein Randalierer die rechte Fahrzeugseite mit Kratzern versehen und damit einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht. In Udestedt hatte es ein Unbekannter auf einen VW Polo abgesehen. Er zerstach an dem Auto zwei Reifen und flüchtete anschließend unerkannt. Dabei hinterließ er einen Schaden in Höhe von 200 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. (SE)

