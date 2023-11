LPI-EF: Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

Erfurt (ots) - Einbrecher hinterließen nicht nur einen großen Sachschaden, sondern machten auch große Beute. Die Unbekannten waren in der Nacht zu Sonntag in ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt eingebrochen. Dabei verursachten sie an mehreren Türen Sachschaden in Höhe von mehr als 1.500 Euro. Auf ihrem Streifzug durch das Gebäude erbeuteten sie Schlüssel, ein Softgetränk und mehr als 1.000 Euro Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei ...

