Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Autos geklaut

Erfurt (ots)

Das gleiche Schicksal teilen sich drei Autobesitzer im Erfurter Süden. Als sie zu ihren jeweiligen Fahrzeugen wollten, waren diese einfach verschwunden. So traf es eine 29-Jährige, die ihren Skoda nicht mehr an der geparkten Stelle vorfinden konnte. Auch der Audi einer 36-Jährigen verschwand, sowie der BMW eines 39-Jährigen nicht mehr auffindbar war. In allen drei Fällen schafften es Diebe in das Fahrzeug einzudringen und mit ihrer Beute unerkannt zu flüchten. Die Fahrzeuge hatten insgesamt einen Wert von 27.000 Euro. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. (SE)

