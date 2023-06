Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4

Erfurt (ots)

Heute Mittag gegen 12:30 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 bei Erfurt. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Motorrad stadtauswärts auf der B4 gefahren, als er bei einem Bremsvorgang zwischen den Anschlussstellen Gispersleben und A71 die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallumstände kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. Die Bundesstraße musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. (JN)

