Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abschlussmeldung zu Versammlungslagen in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt waren für den 29.04.2023 mehrere Versammlungen angemeldet.

Zu einer Kundgebung auf dem Erfurter Theaterplatz hatte die AfD aufgerufen. An dieser nahmen in der Spitze bis zu 1.100 Menschen teil. Vorausgegangen war ein Aufzug mit 800 Personen der AfD von der Thüringer Staatskanzlei zum Theaterplatz. Darüber hinaus fanden drei Gegenkundgebungen statt. An einem Aufzug der Gruppierung "Fridays for Future" beteiligten sich etwa 800 Personen.

Die Versammlung der AfD auf dem Theaterplatz wurde um 17:05 Uhr beendet. Die Gruppierung "Fridays for Future" beendete ihren Aufzug um 18:45 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz.

Die Landespolizeiinspektion Erfurt begleitete die Versammlungslagen mit einem polizeilichen Einsatz. Dabei wurde sie von mehreren hundert Kräften aus Thüringen unterstützt. Die Polizei kann auf einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zurückblicken. Es wurden nur vereinzelte Straftaten festgestellt. Im Bereich des Herrmannsplatzes kam es zwischen Versammlungsteilnehmern und einem Pressevertreter zu einer verbalen Auseinandersetzung. Eine Überprüfung ergab keine strafrechtliche Relevanz.

Aufgrund der Versammlungslagen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Erfurter Innenstadt. Betroffen war hiervon insbesondere der Bereich um den Theaterplatz. Zudem mussten Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs Verspätungen und Ausfälle hinnehmen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell