Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 27.11.2022

Goslar (ots)

Diebstahl von vier Kompletträdern

In der Nacht vom 25.11.2022 auf den 26.11.2022 wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße vier Kompletträder eines nicht zugelassenen Neuwagens demontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.400EUR. Die Polizei Bad Harzburg bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 05322/911110 zu melden.

Diebstahl aus einem Kellerraum

Im Zeitraum vom 24.11.2022 bis zum 26.11.2022 entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem ungesicherten Kellerraum in einem unverschlossenen Mehrfamilienhaus in der Schreiberhauerstraße drei Baumaschinen der Marke Bosch, eine Bohrmaschine und Sägeblätter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl vom Gelände eines Recyclingbetriebes

In der Nacht vom 26.11.2022 auf den 27.11.2022, zwischen 23:20 Uhr und 00:35 Uhr, überstiegen mehrere unbekannte Täter die Umzäunung eines Recyclingbetriebes in der Landstraße in Harlingerode und entwendeten dort aus einer verschlossenen Gitterbox vermutlich zahlreiche Mobilfunkaltgeräte. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Auch hierzu werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110 in Verbindung zu setzen.

i.A. Zoellner, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell