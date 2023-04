Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus am Morgen

Erfurt (ots)

Ein noch unbekannter Mann passierte am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr die Schaufensterfront eines An- und Verkaufsladens in Erfurt am Leipziger Platz. Aus unbekannter Motivation heraus trat er mehrfach gegen eine der Schaufensterscheiben bis diese zerbarst. Erst dann ließ er von seinem Tun ab und entfernte sich unerkannt vom Ort des Geschehens.

Die Erfurter Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000,- EUR

Personen, die Zeuge dieser Tat geworden sind bzw. Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0091004/2023 beim Inspektionsdienst Süd zu melden.(StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell