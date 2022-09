Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Flächenbrand in Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Flächenbrand an der Wittener Straße aus. Die Feuerwehr ist so rechtzeitig gerufen worden, dass die Einsatzkräfte nur einen Bereich von ca. 4 qm mit Löschrucksäcken ablöschen mussten. Anschließend wurde der Waldboden noch gewässert, bis alle Brandnester abgelöscht waren und die Wärmebildkamera keine weiteren Brandnester anzeigte.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell