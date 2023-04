Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

Am Freitagabend hielten Beamte des Inspektionsdienstes Nord einen 30-jährigen Autofahrer in der Erfurter Andreasvorstadt an. Bei einer Verkehrskontrolle und der anschließenden Atemalkoholmessung brachte dieser es auf einen stattlichen Wert von 1,45 Promille. In der Folge musste sich der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen. Nun muss sich der 30 Jährige wegen Trunkenheits im Straßenverkehr verantworten. Aber nicht nur das - kurz zuvor war der Herr bereits bei einer Polizeidienststelle vorstellig um sich bezüglich seines Führerscheins zu informieren, welcher ihm vorher aufgrund nämlichen Deliktes, abgenommen wurde. (FW)

