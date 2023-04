LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwoch wurden bei der Polizeiinspektion Sömmerda gleich zwei Gartenlaubeneinbrüche zur Anzeige gebracht. In Eckstedt hatten Diebe in der Kleingartenanlage "Reseda" zugeschlagen. Aus einer Gartenlaube hatten sie u.a. Werkzeug, Gaskartuschen und einen Benzinkanister im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen. Dabei beschädigten sie das Dach der Laube sowie eine Hollywoodschaukel. In Kölleda ...

mehr