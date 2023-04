Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Passanten mit Feuerwerk beworfen

Erfurt (ots)

Zwei Jugendliche bewarfen Passanten in Erfurt mit Feuerwerkskörpern. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend beobachtet, wie zwei Teenager aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Allee gezielt Passanten auf dem Gehweg bewarfen. Die Polizei stellte die Jugendlichen im Alter von 13 und 16 Jahren. Gegen die Teenager wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die Passanten, welche mit den Feuerwerkskörpern beworfen wurden. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0088246 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

