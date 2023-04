LPI-EF: Schlaglöcher sorgen für Polizeieinsatz

Erfurt (ots) - 11.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Erfurt ereignet hat. Auf dem Weg zur Ostumfahrung war ein 19-jähriger Renault-Fahrer in der Bunsenstraße auf zwei wartende Autos aufgefahren und schob sie aufeinander. Durch den Unfall wurden drei Frauen im Alter von 24 bis 44 Jahren sowie ein 19-Jähriger leicht verletzt. Zwei Personen ...

mehr