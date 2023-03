Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Schnellimbiss

Erfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich Unbekannte an einem Schnellimbiss im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel zu schaffen. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und stiegen in das Geschäft ein. Dort stahlen sie vom Tresen eine Geldkassette und ein Smartphone im Wert von mehr als 1.200 Euro. Der Schaden an der Scheibe wird auf 3.000 Euro geschätzt. (SO)

