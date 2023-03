LPI-EF: Gasflaschen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Polizeibeamte zogen am Montag im Landkreis Sömmerda zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. In Ringleben kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 18:40 Uhr einen 44-jährigen Renault-Fahrer. Der Mann erreichte bei einem gerichtsverwertbaren Test einen Wert von über 0,8 Promille. Knapp 0,9 Promille erreichte ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer in Sömmerda. Der Mann wurde gegen 23:15 Uhr im Rohrborner Weg kontrolliert. Gegen beide Autofahrer ...

