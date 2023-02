Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Alkohol und Drogen Unfall verursacht

Dermsdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte durch Beamte der Polizei Sömmerda ein Pkw Renault im Bereich der Ortslage Dermsdorf kontrolliert werden. Als das Anhaltesignal gesetzt wurde staunten die Beamten nicht schlecht, da der 34 Jahre alte Fahrzeugführer sein Fahrzeug plötzlich nach rechts in den Graben lenkte. Das Fahrzeug kam auf der Seite im Graben zum liegen. Schnell war die Ursache für den Unfall klar. Der Fahrzeugführer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Entsprechende Tests ergaben 0,25 Promille und eine vorausgegangene Cannabis-, Amphetamin- und Opiateeinnahme. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 5000,- EUR. (FR)

