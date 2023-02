Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Erfurt (ots)

Donnerstagabend nahm eine Verkehrskontrolle im Erfurter Stadtteil Herrenberg eine überraschende Entwicklung. Polizeibeamte stoppten einen 18-jährigen VW-Fahrer in der Konrad-Zuse-Straße, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Seine vier Mitfahrer ergriffen daraufhin die Flucht und ließen ihren Fahrer allein zurück. Dieser musste sich einem Drogentest unterziehen, welcher gleich auf mehrere Substanzen anschlug. Daraufhin wurde dem 18-Jährigen Blut entnommen. Gegen den jungen Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro erstattet. Seine flüchtigen Mitfahrer wurden zwischenzeitlich durch weitere Polizeibeamte in einer angrenzenden Wohnung gestellt. Auch hier war der Fluchtgrund schnell klar. Auf einen der jungen Männer war ein Haftbefehl ausgestellt. Der 22-Jährige konnte seine Geldstrafe bezahlen und entging so einem drohenden Gefängnisaufenthalt. In der Wohnung fanden die Polizisten außerdem eine geringe Menge Marihuana. (SO)

