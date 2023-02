Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoanhänger gestohlen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Salinenstraße hatten es Diebe auf einen Autoanhänger abgesehen. Wie der Polizei am Donnerstag berichtet wurde, entwendeten die Täter den Anhänger im Zeitraum vom 20.01.2023 auf den 01.02.2023. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Autoanhänger auf einem umzäunten Firmengelände. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell