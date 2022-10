LPI-NDH: Diebe auf Firmengelände

Mühlhausen (ots) - In der Karl-Marx-Straße versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Barber-Shop einzudringen. Mittels eines unbekannten Werkzeugs machte sich der Täter an der Eingangstür zu schaffen. Das Eindringen gelang jedoch nicht. An der Tür entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

