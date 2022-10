LPI-NDH: Ampelanlagen aufgebrochen und Batterien entwendet

Worbis (ots) - In der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Montag 19.50 Uhr kam es in Worbis, Lange Straße, zu der Beschädigung eines Pkw. Unbekannte beschmierten hierzu einen Audi mit Farbe. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Leinefelde unter der Telefonnummer 03605-56900 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

