LPI-EF: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Erfurt (ots) - Eine unbekannte Person sprengte am frühen Samstagmorgen in der Vollbrachtstraße von Erfurt einen Zigarettenautomaten und stahl eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Dabei entstand 3.500 Euro Sachschaden. Zeugen informierten die Polizei, die die Fahndung nach dem flüchtigen Täter einleitete. Zwar wurde der Dieb nicht gefasst, dafür aber ein 21-Jähriger. Dieser hatte beim Vorbeigehen am zerstörten Automaten eine zurückgelassene ...

