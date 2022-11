Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Wasserwerker unterwegs - Polizei sucht Zeugen!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 89-Jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Uhlandstraße von falschen Handwerkern aufgesucht. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Wasserwerker aus, welcher die Qualität des Wassers überprüfen müsse. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und gab an Ihre Mithilfe zu benötigen. In der Zwischenzeit muss sich ein zweiter Täter Zutritt zum Haus verschafft haben, um nach Wertsachen zu suchen. Hierbei entwendete der zweite Täter mehrere Tausend Euro Bargeld sowie diversen Schmuck im Wert von rund sieben Tausend Euro. Anschließend entfernen sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621 - 833970, zu melden

