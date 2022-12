LPI-EF: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots) - Gleich zweimal öffneten Unbekannte in Erfurt am Montag gewaltsam Zigarettenautomaten. Kurz nach 02:30 Uhr sprengten die Täter in der Hanoier Straße einen Automaten auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Auch in der Parsevalstraße machten sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Wie der ...

mehr