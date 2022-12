Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet

Erfurt (ots)

Gleich zweimal öffneten Unbekannte in Erfurt am Montag gewaltsam Zigarettenautomaten. Kurz nach 02:30 Uhr sprengten die Täter in der Hanoier Straße einen Automaten auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Auch in der Parsevalstraße machten sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Wie der Polizei kurz vor 21:00 Uhr mitgeteilt wurde, beschädigten die Täter einen Schließbügel und leerten anschließend den Automaten. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf. (DS)

