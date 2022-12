LPI-EF: Streitlustiger Kunde

Erfurt (ots) - Im Ligusterweg von Erfurt bedienten sich Diebe an einem Zigarettenautomaten. Ein Passant stellte diesen am Mittwochnachmittag aufgebrochen fest. Die Täter hatten den Automaten mit Gewalt geöffnet. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und leerten die Wechselgeldbox. Der Wert der Beute sowie die Höhe des Sachschadens am Automaten können gegenwärtig noch nicht beziffert werden. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr