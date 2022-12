Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto fährt in Pflanzenhalle einer Gärtnerei

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Erfurter Süden fuhr eine Renault-Fahrerin in die Pflanzenhalle einer Gärtnerei. Die 36-Jährige war am Dienstagvormittag auf der Straße Schmidtstedter Flur in Richtung Eisenberger Straße unterwegs. An der Kreuzung Eisenberger Straße/Schmidtstedter Flur übersah eine 71-jährige Ford-Fahrerin eine rote Ampel und kollidierte mit der 36-jährigen Renault-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß geriet ihr Auto außer Kontrolle, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte in die Pflanzenhalle. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand an den Autos 10.000 Euro Sachschaden. Wie hoch der Schaden an der Pflanzenhalle ist, konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht gesagt werden. (DS)

