Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW verunfallt in Ortschaft mit Baum und bleibt in Dachlage liegen, Person eingeklemmt

Stemmen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend sind wir zusammen mit der Ortsfeuerwehr Lauenbrück zu einem Verkehrsunfall nach Stemmen alarmiert worden. In der Straße "Lehmkuhle" ist ein PKW mit einem Baum kollidiert und in Dachlage liegen geblieben. Eine Person war noch im Fahrzeug eingeklemmt. Wir bezogen den Bereitstellungsraum und waren in Bereitschaft. Die Kameraden aus Lauenbrück bereiteten die Rettung vor und retteten die eingeklemmte Person. Wir wurden nach zwanzig Minuten, ohne dass wir tätig wurden, vom Lauenbrücker Gemeindebrandmeister aus dem Einsatz entlassen.

Alarmzeit: 17:39 Uhr

Einsatzort: Stemmen - Lehmkuhle

Eingesetzte Fahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug ( LF 16/12)

Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Scheeßel, Ortsfeuerwehr Lauenbrück

