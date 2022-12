LPI-EF: Katalysator gestohlen

Erfurt (ots) - Unbekannte brachen im Erfurter Norden in eine Wohnung ein. Wie der Geschädigte der Polizei am Dienstag berichtete, hebelten die Täter seine Wohnungstür auf. Anschließend durchwühlten sie die Räume und stahlen Computerzubehör im Wert von etwa 650 Euro. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

