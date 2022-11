Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysator gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe hatten es auf den Katalysator eines Renault Megane in Erfurt abgesehen. Das 20 Jahre alte Auto war auf einem Parkplatz in der Vilniuser Straße abgestellt worden. Am Dienstag bemerkte der Eigentümer, dass Unbekannte gewaltsam den Katalysator im Wert von etwa 1.000 Euro von der Abgasanlage entfernt hatten. Der dabei entstandene Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt. (DS)

