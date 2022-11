Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weihnachtsdekoration und Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Bei zwei Kellereinbrüchen entwendeten Unbekannte Weihnachtsdekoration und zwei Fahrräder. Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zutritt in zwei Mehrfamilienhäuser im Erfurter Norden. Anschließend suchten die Täter die Keller auf und brachen in insgesamt drei Abteile ein. Dabei entwendeten sie zwei graue Mountainbikes der Marke Cube im Wert von über 1.000 Euro und Weihnachtsdekoration im Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell