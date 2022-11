Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kiosk

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten von Montag auf Dienstag in einen Kiosk in der Erfurter Altstadt einzubrechen. Dazu hebelten sie gewaltsam die Hintertür eines Wohn- und Geschäftshauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Treppenhaus. Anschließend brachen sie die Zugangstür zum Kiosk auf. Ob sie aus dem Geschäft auch etwas mitgenommen haben, ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend klären. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

