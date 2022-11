LPI-EF: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

Erfurt (ots) - Diebesgut im Wert von 30.000 Euro stellte die Polizei in Erfurt sicher. Gestern durchsuchten Beamte die Wohnung eines 32-jährigen Mannes. Da er in der Vergangenheit bereits in den Fokus der Ermittler geraten war, ordnete ein Richter die Durchsuchung an. Hierbei wurden mehrere E-Bikes, Fahrräder und Zubehör sowie drei zerlegte E-Scooter aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Nun heißt es für die Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer zu ...

