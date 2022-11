Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Sömmerda (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Sömmerda wurde Donnerstagmorgen eine 72-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Die Dame und eine 65-jährige Renault-Fahrerin fuhren hintereinander gegen 08:30 Uhr auf der Frohndorfer Straße stadteinwärts. Als die vorausfahrende Peugeot-Fahrerin an einer roten Ampel halten musste, fuhr ihr die Renault-Fahrerin auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 72-Jährige leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. (DS)

