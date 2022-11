LPI-EF: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung auf dem Anger

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher schlugen in der Nacht zu Mittwoch in einem Laden in Straußfurt zu. Im Schutz der Dunkelheit hebelten die Täter eine Doppelflügeltür auf, um in das Geschäft zu gelangen. Dabei verursachten sie Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Diebe durchwühlten den Verkaufsraum und stahlen u. a. Bargeld, Alkohol und Tabakwaren im Wert von über 3.500 Euro. Die Kripo wurde zur Spurensuche angefordert und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen ...

mehr