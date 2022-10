Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Samstag in Erfurt. Eine 75-jährige Frau befuhr gemeinsam mit ihrem Ehemann gegen 18:30 Uhr im Bereich der Karlstraße den Gera-Radweg. Ein 31-Jähriger wollte die Dame rechts überholen. Da es dafür am Unfallort zu eng war, kam der Mann nicht an der Frau vorbei und stieß sie in der Folge beim Überholen vom Fahrrad. Die 75-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-jährigen Unfallverursacher ein. (DS)

