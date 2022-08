LPI-EF: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Erfurt (ots) - Bereits am 05.08.2022 ereignete sich in Leipziger Straße auf Höhe des Kauflands ein Straßenbahnunfall. Eine Seniorin überquerte gegen 13:40 Uhr mit ihrem Rollator die Schienen. Dabei missachtete sie den Vorrang der herannahenden Tram der Linie 4 in Richtung Ringelberg. Um eine Kollision mit der Dame zu verhindern, leitete die Straßenbahnfahrerin ...

mehr