LPI-EF: Seniorin nach Straßenbahnunfall Anfang August gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 05.08.2022 ereignete sich in Leipziger Straße auf Höhe des Kauflands ein Straßenbahnunfall. Eine Seniorin überquerte gegen 13:40 Uhr mit ihrem Rollator die Schienen. Dabei missachtete sie den Vorrang der herannahenden Tram der Linie 4 in Richtung Ringelberg. Um eine Kollision mit der Dame zu verhindern, leitete die Straßenbahnfahrerin eine Gefahrenbremsung ein, wodurch sich ein Fahrgast in der Bahn leicht verletzte. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend.

Die gesuchte Frau kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 70 bis 85 Jahre alt, ca. 155 bis 165 cm groß, schlanke Gestalt, kurze, graue Haare, Brillenträgerin. Die Frau war dunkel gekleidet und trug weiße Socken. Sie war gut zu Fuß und hatte eine normale Ganghaltung.

Die Dame oder Zeugen, die Hinweise zu ihr geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0191611 zu melden. (DS)

