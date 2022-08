Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerverletzt bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Sonntagabend kurz vor 18:00 Uhr kam es in der Bergstraße in Gangloffsömmern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Bergstraße aus Richtung Lützensömmern. In einer leichten Rechtskurve geriet der 21-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 54-jährigen VW-Fahrerin. Die Dame wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein hinter ihr fahrender Opel wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Die Straße war für ungefähr eine Stunde vollgesperrt. (DS)

