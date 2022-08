Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma

Landkreis Sömmerda (ots)

Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher auf eine Firma in Buttstädt abgesehen. Die Täter hebelten die Tür einer Werkhalle auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend hebelten sie an mehreren Arbeitsplätzen die Vorhängeschlösser der Schränke und Werkbänke auf. Dabei entwendeten die Diebe u. a. mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von über 7.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Tür, den Schränken und den Werkbänken wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

