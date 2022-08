Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Beute

Erfurt (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Arbeiter auf einer Baustelle in Schmira fest, dass eine Rüttelplatte verschwunden war. Diebe hatten zunächst mehrere Absperrungen verrückt, um im Anschluss mit einem vor Ort befindlichen Radlader die 500 kg schwere Rüttelplatte aus einer Baugrube zu heben und zu verladen. Der Wert der Arbeitsmaschine beträgt 12.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem 28.07.2022 und dem 03.08.2022 im Bereich der Baustelle Am Knotenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0189560 entgegen. (JN)

