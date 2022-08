Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Golfschläger gestohlen

Erfurt (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brach eine unbekannte Person in der Motzstraße in ein Wohnhaus ein. Über ein Kellerfenster hatte sich der Dieb mit Gewalt Zutritt in das Gebäude verschafft. Anschließend wurde der Keller durchsucht, eine Wohnung aufgebrochen und sich im Hausflur umgeschaut. Der Täter stahl eine Tasche mit Golfschlägern im Wert von 1.000 Euro sowie verschiedene Werkzeuge. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Beute unweit des Tatorts in einem Versteck wieder aufgefunden. Der Täter hatte sie sich zum Abtransport bereitgelegt. Zwar fanden die gestohlenen Gegenstände wieder zurück zu ihren Besitzern, am Haus entstand allerdings Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell