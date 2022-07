LPI-EF: Zwei Apfelbäume umgefahren

Landkreis Sömmerda (ots) - Gleich zweimal schlugen unbekannte Täter am Wochenende in Kölleda zu. In der Straße Johannestor besprühten sie großflächig die Fassade eines Supermarktes mit weißer und silberner Sprühfarbe. Auch in der Straße Langer Weg beschmierten die Täter ein Verwaltungsgebäude mit derselben Farbe. Der entstandene Schaden wurde auf 1.250 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise ...

