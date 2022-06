Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Roßdorf: Zwei Fahrräder sichergestellt

Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ober-Ramstadt/Roßdorf (ots)

Bereits im Mai wurden in Ober-Ramstadt und in Roßdorf zwei Fahrräder sichergestellt und konnten bislang den rechtmäßigen Eigentümern noch nicht zugeordnet werden.

Ein braun-schwarzes Bike der Marke "Specialized" mit 26 Zoll Rädern wurde Anfang Mai in der Friedhofstraße in Ober-Ramstadt vor einer Wohnunterkunft von den Beamtinnen und Beamten sichergestellt. Bei dem zweiten Fahrrad, das Mitte Mai "In den Leppsteinswiesen" in Roßdorf in amtliche Verwahrung genommen wurde, handelt es sich um ein schwarz-rotes Bike des Herstellers "Morrisson" mit 16 Zoll Rädern.

Da nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen werden kann, dass die beiden Räder im Rahmen von Diebstahlsdelikten entwendet wurden, sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern. Wer sein Rad wiedererkennt oder sachdienliche Hinweise zu den Besitzern geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell