LPI-EF: Versuchter Raub

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brach ein Diebespärchen in ein Wohnhaus in der Erfurter Altstadt ein. Besonders leise gingen sie dabei nicht vor, denn ein Anwohner wurde durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen. Als der 30-Jährige in den Flur schaute, ertappte er das Pärchen. Sie hatten von ihm vier Paar Nike Schuhe im Wert von 400 Euro aus dem Schuhregal gestohlen. Das Duo flüchtete und der Mann nahm die Verfolgung auf. Die Diebin war aber weder mit guten ...

mehr