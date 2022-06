Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geflüchtet

Erfurt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:50 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Leipziger Straße von Erfurt einen blauen VW Golf kontrollieren. Der unbekannte Fahrer gab allerdings Gas und flüchtete. Auf der Landstraße zwischen Erfurt-Ringelberg und Kerspleben überholte der Fahrer in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Auto und gefährdete dabei einen unbekannten Lkw-Fahrer im Gegenverkehr. Dem Fahrer gelang schließlich die Flucht über angrenzende Feldwege. Der Golf wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen verlassen an einem Windkraftrad aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt u. a wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In diesem Zusammenhang werden insbesondere der unbekannte Lkw-Fahrer und weitere Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0155940 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell