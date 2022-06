Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Betrüger reingefallen

Erfurt (ots)

Am Freitag erschien ein 84-jähriger Erfurter bei der Polizei. Er fiel auf Betrüger herein und wurde so um sein Erspartes gebracht. Der Mann erhielt über mehrere Wochen immer wieder Anrufe von vermeintlichen Anlageberatern. Diese warben für eine Anlage in Kryptowährung. Dafür stellten sie dem 84-Jährigen eine hohe Rendite in Aussicht. Der Mann überwies über 60.000 Euro auf ein eigens für ihn eingerichtetes Konto. Als er kurze Zeit später auf das Konto zugreifen wollte, stellte er fest, dass sein Geld weg war und der Betrug flog auf. Die Polizei rät und warnt: erst informieren, dann investieren. Auch sollten hohe Renditen ein deutliches Warnsignal sein. Im Zweifel ist es ratsam, sich vorab an seine Bank oder die Verbraucherzentralen zu wenden. (DS)

