LPI-EF: Traurige Kinderaugen

Erfurt (ots) - Am Freitagmorgen kam es in der Andreasstraße von Erfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige BMW-Fahrerin war gegen 07:35 Uhr stadtauswärts unterwegs, als vor ihr plötzlich ein Mann über die Straße rannte, um eine wartende Straßenbahn zu erreichen. Die Autofahrerin erfasste den Mann. Dieser stürzte, richtete sich wieder auf und eilte in die Straßenbahn. Am BMW entstand nur geringer Sachschaden. ...

